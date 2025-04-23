"Барселона" убежала от "Реала" на семь очков в таблице Ла Лиги

В ночь на 23 апреля каталонский футбольный клуб "Барселона" победил "Мальорку" со счетом 1:0 в рамках игр 33-го тура испанского чемпионата. Этот результат позволил "блаугране" оторваться на семь очков от главного конкурента по турниру – мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.

Несмотря на огромное преимущество "сине-гранатовых", в этом поединке был забит только один мяч. Автором единственного гола у хозяев поля стал хавбек Дани Ольмо.

Благодаря этому успеху "Барса" по-прежнему на вершине таблицы Ла Лиги, набрав 76 очков. Команда Ханси Флика опережает королевский клуб на семь баллов, но у "Реала" игра в запасе.

Нельзя не отметить тот факт, что каталонская дружина ни разу не проиграла на уровне Ла Лиги в 2025 году. У них 12 побед и 2 ничьих.

Последнее поражение "Барсе" в испанском чемпионате было нанесено мадридским "Атлетико" 22 декабря. Та встреча 18-го тура Примеры закончилась победой "матрасников" – 2:1.