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"Челси" сыграл вничью с "МЮ" и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ

Футбол Ничья АПЛ , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 13:14 Фото: Instagram/manchesterunited
Поздно вечером 3 ноября на стадионе "Олд Траффорд" состоялась битва двух знаменитых клубов Англии, где футболисты "Манчестер Юнайтед" не смогли одолеть "Челси" (1:1). Благодаря этой ничье "аристократы" сейчас занимают 4-ую строчку в турнирной таблице АПЛ, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем поединке 10-го утра АПЛ после безголевого первого тайма, во второй половине игры счет открыли хозяева поля.

За снос датчанин Расмуса Хейлунна арбитр назначил пенальти в ворота "лондонцев", который удачно реализовал Бруну Фернандеш.

Однако радость "красных дьяволов" длилась недолго. Спустя три минуты эквадорец Кайседо пушечным выстрелом восстановил равновесие – 1:1. Данный закономерный результат продержался до финального свистка.

Ряд матчей 10-го тура английской Премьер-лиги с участием лидеров прошли 2 ноября, где "Арсенал" в гостях уступил "Ньюкаслу" (0:1), "Манчестер Сити" проиграл "Борнмуту" (1:2), а "Ливерпуль" победил "Брайтон" (2:1).

А вечером 3 ноября "Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу" (4:1).

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