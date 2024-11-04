"Челси" сыграл вничью с "МЮ" и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ

Фото: Instagram/manchesterunited

Поздно вечером 3 ноября на стадионе "Олд Траффорд" состоялась битва двух знаменитых клубов Англии, где футболисты "Манчестер Юнайтед" не смогли одолеть "Челси" (1:1). Благодаря этой ничье "аристократы" сейчас занимают 4-ую строчку в турнирной таблице АПЛ, сообщает Zakon.kz.

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