"Челси" сыграл вничью с "МЮ" и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ
В прошедшем поединке 10-го утра АПЛ после безголевого первого тайма, во второй половине игры счет открыли хозяева поля.
За снос датчанин Расмуса Хейлунна арбитр назначил пенальти в ворота "лондонцев", который удачно реализовал Бруну Фернандеш.
Однако радость "красных дьяволов" длилась недолго. Спустя три минуты эквадорец Кайседо пушечным выстрелом восстановил равновесие – 1:1. Данный закономерный результат продержался до финального свистка.
Ряд матчей 10-го тура английской Премьер-лиги с участием лидеров прошли 2 ноября, где "Арсенал" в гостях уступил "Ньюкаслу" (0:1), "Манчестер Сити" проиграл "Борнмуту" (1:2), а "Ливерпуль" победил "Брайтон" (2:1).
А вечером 3 ноября "Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу" (4:1).