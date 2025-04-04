"Челси" победил "Тоттенхэм" и сохранил шансы на "бронзу" АПЛ

В ночь на 4 апреля состоялся заключительный матч 30-го тура АПЛ, где лондонский "Челси" дома переиграл земляков из "Тоттенхэма" (1:0) и вернулся на четвертую строчку турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Эта победа позволила "аристократам" сохранить возможность на получение как минимум бронзовых медалей текущего английского чемпионата по футболу.

Единственный гол в этом поединке забил Энцо Фернандес, который поразил ворота "шпор" на 50-й минуте.

После игр 30-го тура "Челси" вернул себе четвертое место в таблице АПЛ, набрав 52 очка. Вероятность догнать лидирующий "Ливерпуль" за восемь туров до конца сезона практически мала, отставание составляет 21 балл.

Но вот побороться за "серебро" и особенно за "бронзу" АПЛ команда Энцо Марески вполне сможет. Выше "синих" стоят только "Арсенал" (61) и "Ноттингем Форест" (57).

За полтора месяца до окончания английского первенства, скорее всего, никто не сомневается в 20-м юбилейном титуле "Ливерпуля".

В ночь на 3 апреля "красные" обыграли "Эвертон" и на шаг приблизился к чемпионству в АПЛ.

