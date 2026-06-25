Удар молнии лишил жизни молодого казахстанца

В Актюбинской области 19-летний парень погиб от удара молнии, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что тело молодого человека 22 июня обнаружили в степи в Мартукском районе, в окрестностях поселка Ақмоласай. Об этом передает местное издание "Диапазон" в своем Telegram-канале.

"По факту обнаружения тела 19-летнего парня возбуждено уголовное дело. По предварительным данным смерть наступила в результате поражения атмосферным током (удар молнией)", – сообщили в полиции.

Как следует из релиза "Казгидромета", 25 июня в Актобе и других двух городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.