Удар молнии лишил жизни молодого казахстанца
Фото: pixabay
В Актюбинской области 19-летний парень погиб от удара молнии, сообщает Zakon.kz.
В полиции сообщили, что тело молодого человека 22 июня обнаружили в степи в Мартукском районе, в окрестностях поселка Ақмоласай. Об этом передает местное издание "Диапазон" в своем Telegram-канале.
"По факту обнаружения тела 19-летнего парня возбуждено уголовное дело. По предварительным данным смерть наступила в результате поражения атмосферным током (удар молнией)", – сообщили в полиции.
Как следует из релиза "Казгидромета", 25 июня в Актобе и других двух городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript