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Происшествия

Удар молнии лишил жизни молодого казахстанца

Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 05:30 Фото: pixabay
В Актюбинской области 19-летний парень погиб от удара молнии, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что тело молодого человека 22 июня обнаружили в степи в Мартукском районе, в окрестностях поселка Ақмоласай. Об этом передает местное издание "Диапазон" в своем Telegram-канале.

"По факту обнаружения тела 19-летнего парня возбуждено уголовное дело. По предварительным данным смерть наступила в результате поражения атмосферным током (удар молнией)", – сообщили в полиции.

Как следует из релиза "Казгидромета", 25 июня в Актобе и других двух городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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