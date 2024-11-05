Алматы впервые примет чемпионат Азии по хоккею среди мужчин

6 ноября в самом крупном городе Казахстана стартует азиатское первенство по хоккею с шайбой среди мужских сборных. Данное событие проводится впервые в истории нашей страны, сообщает Zakon.kz.

В турнире, организованном под эгидой Международной федерацией хоккея (IIHF), будут играть национальные команды Казахстана, Японии, Южной Кореи и Китая. Соревнования продлятся до 9 ноября на Halyk Arena.

Чемпионат Азии – 2024 в Алматы станет важным этапом подготовки наших хоккеистов к Азиатским играм, которые состоятся с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай).

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

На соревнованиях в Алматы мужская сборная Казахстана выйдет в следующем составе.

Вратари: Джелал-ад-дин Амирбеков ("Магнитка", Россия), Жакен Ибрагимов ("Сарыарка") и Максим Павленко ("Рязань-ВДВ", Россия).

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Нижний Новгород), Хакназар Кенесбай и Кирилл Никитин ("Номад"), Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Егор Наместников ("Сарыарка") и Иван Степаненко ("Хумо", Ташкент).

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Форварды: Александр Борисевич, Руслан Демин и Евгений Королинский ("Сарыарка"), Андрей Буяльский (свободный агент), Владимир Волков, Дмитрий Преснов и Денис Чапоров ("Арлан", Кокшетау), Дмитрий Гренц и Артем Лихотников ("Хумо"), Алексей Зубов, Захар Пархоменко и Ян Тютюньков ("Торпедо», У-К), Саян Данияр ("Номад") и Евгений Рымарев ("Юнисон", Москва).

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

По расписанию континентального первенства в матче открытия турнира 6 ноября (в 16:00) встретятся Япония и Китай. Затем на лед (в 19:30) выйдут Казахстан и Южная Корея.

8 ноября программу дня открывают Япония и Южная Корея, вслед за ними (в 19:30) сразятся Казахстан – Китай.

В заключительный день соревнований, 9 ноября, сначала померятся силами Китай – Южная Корея, а потом Казахстан и Япония (19:30).

Между тем вечером 5 ноября очередной свой матч в рамках игр КХЛ проведет столичный "Барыс". Соперником будет трехкратный победитель Кубка Гагарина – "Ак Барс".