Преподнесет ли "Барыс" сюрприз в матче с "Ак Барсом"

Вечером 5 ноября казахстанский "Барыс" примет на своем льду один из самых титулованных клубов КХЛ – казанский "Ак Барс". За несколько часов до этого поединка местные фанаты – в ожидании сенсации от своих любимцев, сообщает Zakon.kz.

Сможет ли столичный коллектив дать бой трехкратному обладателю Кубка Гагарина и во второй раз за сезон победить во втором матче подряд.

На данный час команда Галыма Мамбеталиева стоит на предпоследнем 11-м месте Восточной конференции, с активом в 13 очков.

"Ак Барс" в нынешнем чемпионате КХЛ один раз уже обыграл казахстанскую дружину – 5:0, на своей арене. Подопечные Анвара Гатиятулина сейчас замыкают призовую тройку на "Востоке".

Встреча против казанцев для нападающего "астанчан" Динмухамеда Кайыржана будет 100-й в рамках КХЛ.

Если брать соотношение игр между командами, то гости выиграли 42 из 52-х очных поединков за всю историю Лиги.

Поменяют ли статистику в свою пользу, будет зависеть от наших хоккеистов. Противостояние клубов начнется 5 ноября в 19:30.