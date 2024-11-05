Преподнесет ли "Барыс" сюрприз в матче с "Ак Барсом"
Сможет ли столичный коллектив дать бой трехкратному обладателю Кубка Гагарина и во второй раз за сезон победить во втором матче подряд.
На данный час команда Галыма Мамбеталиева стоит на предпоследнем 11-м месте Восточной конференции, с активом в 13 очков.
"Ак Барс" в нынешнем чемпионате КХЛ один раз уже обыграл казахстанскую дружину – 5:0, на своей арене. Подопечные Анвара Гатиятулина сейчас замыкают призовую тройку на "Востоке".
Встреча против казанцев для нападающего "астанчан" Динмухамеда Кайыржана будет 100-й в рамках КХЛ.
Если брать соотношение игр между командами, то гости выиграли 42 из 52-х очных поединков за всю историю Лиги.
Поменяют ли статистику в свою пользу, будет зависеть от наших хоккеистов. Противостояние клубов начнется 5 ноября в 19:30.
Перед битвой с "Ак Барсом" казахстанская дружина дома переиграла нижнекамский "Нефтехимик" – (2:1, по буллитам).