Казахстан завоевал историческое "золото" на Чемпионате Азии-2024 по хоккею

9 ноября мужская сборная Казахстана по хоккею завоевала золотые медали первого азиатского первенства, которое завершилось на "Халык Арене", обыграв в решающем поединке японскую дружину со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.

Это был заключительный матч ЧА-2024, в котором японцам достаточно было сыграть и вничью, чтобы занять первое место на турнире.

Они лидировали после двух туров после успеха над Китаем и Южной Кореей. А хозяевам турнира необходимо было в обязательном порядке победить представителей Японии, чтобы удостоиться высших медалей в Алматы.

С этой задачей наши хоккеисты великолепно справились, разгромив соперника со счетом 5:1.

Таким образом, подопечные Олега Болякина стали лучшими на первом историческом чемпионате Азии по хоккею.

Но все болельщики помнят, как неудачно начинала свой старт на алматинских состязаниях сборная Казахстана, проиграв команде из Южной Кореи со счетом 1:4.

Однако следом наши парни реабилитировались, не оставив шансов хоккеистам из Китая – 6:1.

И вот решающая битва с японцами принесла нам успех и титул первых чемпионов Азии, а "бронзу" увозят корейские хоккеисты.