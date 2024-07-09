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Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024

Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 02:51 Фото: Instagram.com/euro2024
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сильно расстроился после проигрыша Франции в полуфинальном матче Евро-2024 (2:1), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Сhampionat.com Мбаппе принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом, забитым с пенальти, и одной результативной передачей.

Поэтому он, по информации Сhampionat.com со ссылкой на Opta Sports установил антирекорд Евро-2024 не реализовав наибольшее количество ударов с игры среди всех футболистов – 23. По этому показателю, опередив известного португальского форварда Криштиану Роналду, на счету которого 22 не реализованных удара по воротам на турнире.

Ранее сообщалось, что 9 июля завершился первый полуфинальный матч Чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Франции на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

Сборная Испании, известная как "Фурия Роха", одержала победу со счетом 2:1.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. 

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