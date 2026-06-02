Спорт

"Наши взгляды не совпадают": Давид Лория покинул пост вице-президента Казахстанской федерации футбола

Давид Лория, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 18:06 Фото: Instagram/david_loriya
Бывший футболист национальной сборной Казахстана Давид Лория покинул Казахстанскую федерацию футбола (КФФ), в которой с января 2025 года занимал пост вице-президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из его Instagram-страницы.

"Сегодня я принял решение завершить работу в Казахстанской федерации футбола. Президент КФФ Марат Омаров предложил продолжить работать на должности вице-президента КФФ, однако наши взгляды на развитие футбола и жизненные ценности в некоторых аспектах не совпадают", – заявил Давид Лория 2 июня 2026 года.

Как отметил бывший вице-президент КФФ, за время его деятельности были реализованы важные проекты, получен серьезный управленческий опыт и полное принятие тех вызовов, которые стоят перед казахстанским футболом.

"И я в свою очередь продолжу работать на благо спорта и использовать полученный опыт для развития нашей сферы. Данной публикацией хочу поблагодарить коллег, клубы, региональные федерации, тренеров, функционеров, футболистов и других людей, с которыми удалось работать ради развития нашего футбола", – подчеркнул Давид Лория.

Особенную благодарность он выразил всем болельщикам, "которые своим присутствием на трибунах и за экраном, делают настоящую прайм-эру Казахстана".

"Желаю нашим сборным и клубам новых побед!" – заключил Давид Лория.

О том, что Давид Лория занял пост вице-президента Казахстанской федерации футбола, стало известно 21 января 2025 года.

