Казахстанцы пробились в 1/4 финала чемпионата Азии по пляжному волейболу

Представители команды Казахстана по пляжному волейболу Дмитрий Яковлев и Сергей Богату одержали победу в 1/8 финала чемпионата Азии в Санта-Росе (Филиппины), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в этом раунде наши спортсмены встречались с дуэтом из Индонезии.

Встреча завершилась победой казахстанцев со счетом 2:1. Таким образом, Яковлев и Богату пробились в 1/4 финала чемпионата Азии.

Ранее 8 ноября в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова начался чемпионат мира по самбо, на котором Казахстан завоевал свою первую золотую медаль.

