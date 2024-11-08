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Казахстанцы пробились в 1/4 финала чемпионата Азии по пляжному волейболу

Казахстанцы пробились в 1/4 финала чемпионата Азии по пляжному волейболу, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 03:57 Фото: НОК РК
Представители команды Казахстана по пляжному волейболу Дмитрий Яковлев и Сергей Богату одержали победу в 1/8 финала чемпионата Азии в Санта-Росе (Филиппины), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в этом раунде наши спортсмены встречались с дуэтом из Индонезии.

Встреча завершилась победой казахстанцев со счетом 2:1. Таким образом, Яковлев и Богату пробились в 1/4 финала чемпионата Азии.

Ранее 8 ноября в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова начался чемпионат мира по самбо, на котором Казахстан завоевал свою первую золотую медаль.

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