Эффективный прием помог казахстанцу пройти в 1/4 финала чемпионата мира по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев одержал победу в 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Его вторым соперником на турнире стал Гай Гутман из Израиля.

В основное время дзюдоисты не смогли выявить победителя. Однако в дополнительное Гусман провел эффективный прием, который вывел его в четвертьфинал весовой категории до 66 килограммов. Схватка завершилась в Golden Score иппоном.

Следующий соперник казахстанца – Нурали Эмомали из Таджикистана.

Ранее стало известно, что казахстанка Абиба Абужакынова завоевала историческую серебряную медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии.