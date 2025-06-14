#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
511.92
588.91
6.44
Спорт

Эффективный прием помог казахстанцу пройти в 1/4 финала чемпионата мира по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 17:13 Фото: НОК РК
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев одержал победу в 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Его вторым соперником на турнире стал Гай Гутман из Израиля.

В основное время дзюдоисты не смогли выявить победителя. Однако в дополнительное Гусман провел эффективный прием, который вывел его в четвертьфинал весовой категории до 66 килограммов. Схватка завершилась в Golden Score иппоном.

Следующий соперник казахстанца – Нурали Эмомали из Таджикистана.

Ранее стало известно, что казахстанка Абиба Абужакынова завоевала историческую серебряную медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Дэвид Бекхэм стал рыцарем за заслуги в футболе и благотворительность
Спорт
09:34, Сегодня
Дэвид Бекхэм стал рыцарем за заслуги в футболе и благотворительность
ФИФА не может продать билеты на первый матч клубного чемпионата мира по футболу
Спорт
07:00, Сегодня
ФИФА не может продать билеты на первый матч клубного чемпионата мира по футболу
Анна Данилина пробилась в финал престижного турнира в Лондоне
Спорт
21:35, 13 июня 2025
Анна Данилина пробилась в финал престижного турнира в Лондоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: