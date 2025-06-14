Эффективный прием помог казахстанцу пройти в 1/4 финала чемпионата мира по дзюдо
Фото: НОК РК
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев одержал победу в 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.
Его вторым соперником на турнире стал Гай Гутман из Израиля.
В основное время дзюдоисты не смогли выявить победителя. Однако в дополнительное Гусман провел эффективный прием, который вывел его в четвертьфинал весовой категории до 66 килограммов. Схватка завершилась в Golden Score иппоном.
Следующий соперник казахстанца – Нурали Эмомали из Таджикистана.
Ранее стало известно, что казахстанка Абиба Абужакынова завоевала историческую серебряную медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии.
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