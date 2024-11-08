Шахматистка Бибисара Асаубаева заняла третье место на крупном турнире

В Шымкенте завершился женский Гран-при по шахматам, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанка Бибисара Асаубаева стала бронзовым призером женского Гран-при по шахматам, который завершился 8 ноября в Шымкенте.

По итогам 9 туров убедительной победы во втором этапе FIDE Women’s Grand Prix Series 2024-2025 добилась Александра Горячкина, выступающая под флагом ФИДЕ (7 очков).

На пол-очка отстала от нее экс-чемпионка мира, китаянка Тань Чжунъи, занявшая второе место.

Лидер казахстанской женской сборной, серебряный призер 45-й Всемирной шахматной олимпиады Бибисара Асаубаева, как и на 1-м этапе в Тбилиси, попала в призеры, заняв в этот раз 3-е место.

Ранее Казахстан завоевал "бронзу" на ЧА-2024 по плаванию на открытой воде.

