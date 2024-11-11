Этническая казашка стала победительницей чемпионата России по боксу

Этническая казашка Салтанат Меденова в финале первенства России победила чемпионку мира, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, этническая казашка Салтанат Меденова выиграла чемпионат России по боксу 2024 года.

Меденова, представляющая Омскую область в финале в весе до 81 кг одолела Анастасию Демурчян, выступающую за Краснодарский край.

"Немного было трудно психологически, но вышла на ринг и стало легче. Я не удивилась, когда Анастасия перешла в мою весовую категорию и я слышала, что она планирует это сделать. Поэтому готовилась и настраивалась на ближайшие встречи с ней на ринге. Я стала трехкратной чемпионкой России, но еще не осознала это. Возможно, поверю в этот результат утром", – цитирует Меденову официальный сайт Федерации бокса России.

Меденова стала трехкратной чемпионкой России по боксу. Летом, она завоевала золото на Играх БРИКС. Ее соперница по финалу в 2023 году выиграла золото чемпионата мира в Нью-Дели (Индия).

Ранее появилась информация, что Казахстан завоевал второе место на чемпионате мира по самбо в Астане.

