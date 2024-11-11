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ФК "Ливерпуль" уходит на отдых с хорошим отрывом в таблице АПЛ

Футбол Лидер Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:24 Фото: Instagram/liverpoolfc
Английская Премьер-лига взяла паузу на 13 дней в связи с проведением матчей Лиги наций УЕФА. На этот небольшой отпуск с хорошим настроением ушли футболисты "Ливерпуля", оторвавшись от преследователей в турнирной таблице с небольшим запасом, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 11 ноября завершились все поединки 12-го тура английского первенства. По их итогам образовалась картина некоторой части первого круга АПЛ, где на самом верху светится "Ливерпуль", с активом в 28 очков.

На пять баллов от "красных" отстает "Манчестер Сити". А третью позицию турнирной таблицы разделяют аж 4 клуба, которые стоят на расстоянии в девять очков от "мерсисайдцев".

Среди них есть "Челси" и "Арсенал", которые накануне сыграли вничью (1:1).

По итогам прошедшего тура к топ-10 лучших команд Англии подобрался "Манчестер Юнайтед", разгромивший у себя дома – "Лестер" (3:0).

"Игроки бились на протяжении всей игры, забили два отличных гола, было несколько хороших моментов. Эти три очка были важны. В 4-х матчах Бруну забил несколько важных голов и отдал передачу. Именно Бруну помогает команде больше всего. Хорошо поработали, мне очень понравился этот короткий, но удивительный период. Старались выполнять свою работу и помогать клубу, и это очень важно. Было много эмоций, болельщики всегда поддерживали меня и команду в трудные моменты, это особенный момент".Главный тренер "МЮ" Рууд ван Нистелрой

Игры АПЛ сезона-2024/25 возобновятся 23 ноября матчем "Лестер" – "Челси". В этот же день "Манчестер Сити" примет у себя дома "Тоттенхэм".

Стоит подчеркнуть, что "горожане" на этих выходных потерпели 4-ое поражение кряду.

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