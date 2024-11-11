Историческое достижение: казахстанцы забрали "золото" чемпионата мира по ММА

Сборная команда Казахстана успешно завершила соревнования по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи в Узбекистане. Об этом Zakon.kz 11 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе Казахстанской Объединенной федерации смешанных боевых единоборств ММА.

Первенство под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) состоялось в Ташкенте. Участие приняли порядка 800 спортсменов из 70 стран.

"Поистине историческим можно назвать достижение казахстанки Мольдир Аширбековой. Она стала первой чемпионкой мира по ММА из Казахстана, завоевав "золото" ЧМ IMMAF в дивизионе суперлегкого веса (до 74,8 кг)". Пресс-служба Казахстанской Объединенной федерации смешанных боевых единоборств ММА

По словам Мольдир, подготовка к соревнованиям была упорной.

"Состоялись несколько учебно-тренировочных сборов. Выражаю благодарность личному тренеру, а также всему тренерскому составу национальной сборной и руководству Федерации ММА Казахстана за веру в меня и поддержку", – прокомментировала уроженка Алматинской области Аширбекова.

Тренер Нурлан Аманкулов отметил, что все бои чемпионата были тяжелыми и каждый казахстанский спортсмен чувствовал высокую ответственность за результат.

"Соревнования прошли на высоком уровне. Я очень горд за спортсменов, которым удалось выстоять, забрать награды, ради которых они пролили столько пота. Расслабляться нельзя, будем делать разбор над ошибками и готовиться к предстоящим первенствам", – подчеркнул он.

В тяжелейшей схватке "золото" выиграл представитель Атырауской области Ерулан Кабдулов, выступивший в весовой категории до 52,2 кг. Это уже пятый по счету чемпионат мира для казахстанца, ранее он занимал вторые и третьи строчки пьедестала.

"В этом году у меня долгожданная победа! Я очень рад, что смог добиться такого результата после стольких усилий. В финале моим оппонентом был спортсмен из Узбекистана, где и проводился чемпионат. Было видно, что он постарается приложить все усилия для победы. Несмотря на это, во втором раунде я смог победить, применив удушающий прием", – раскрыл подробности Кабдулов.

Серебряные награды чемпионата забрали казахстанцы Шабдан Самгат и Шакирбеков Абылай. Также в копилке отечественной сборной пять бронзовых медалей: третье место заняли Асадов Неймат, Махаметова Адэль, Ярков Дмитрий, Абай Елдос, а также Бачурина Матильда.

Не менее удачные результаты продемонстрировала и молодежь на чемпионате. "Золото" взял казахстанец Алишер Кадыралиев, тремя серебряными медалями копилку пополнили Асель Серикбаева, Кадырбек Шинбаев, Али Мусакулов. Бронзовых наград удостоились наши молодые соотечественники Утеов Аманжол, Мынбосын Еркебулан, Файзолла Бектас, Куангалиев Динмухамед.

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