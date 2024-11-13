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Суперкомпьютер определил нового чемпиона Англии по футболу

Футбол Фавориты АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:49 Фото: Instagram/liverpoolfc
Благодаря прекрасному выступлению в начале нового сезона АПЛ футбольный клуб "Ливерпуль" стал главным фаворитом на чемпионство в 2025 году. По мнению Суперкомпьютера Opta, в рейтинге претендентов на будущий титул есть еще "Ман Сити" и "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

В данный момент "мерсисайдцы" уверенно лидируют в турнирной таблице английского первенства, набрав 28 очков после 11 игр.

Суперкомпьютер Opta провел анализ выступлений команды Арне Слота и оценивает шансы "красных" на завоевание титула в 60,3%.

Футбол Фавориты АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:49

Фото: Instagram/mancity

Действующий чемпион Англии, "Манчестер Сити", в списке фаворитов стоит пока на втором месте. Суперкомпьютер оценивает их шансы на 34,3%. Потенциал у остальных двух команд практически минимален: "Арсенал" – 5% и "Челси" – 0,3%.

Шансы отстоять свой титул "горожане" немного ухудшили 9 ноября, когда проиграли 4 встречу подряд.

В свою очередь "Ливерпуль" воспользовался серией неудач команды Хосепа Гвардиолы и ушел на отдых с хорошим отрывом в таблице АПЛ.

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