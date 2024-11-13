Суперкомпьютер определил нового чемпиона Англии по футболу
В данный момент "мерсисайдцы" уверенно лидируют в турнирной таблице английского первенства, набрав 28 очков после 11 игр.
Суперкомпьютер Opta провел анализ выступлений команды Арне Слота и оценивает шансы "красных" на завоевание титула в 60,3%.
Фото: Instagram/mancity
Действующий чемпион Англии, "Манчестер Сити", в списке фаворитов стоит пока на втором месте. Суперкомпьютер оценивает их шансы на 34,3%. Потенциал у остальных двух команд практически минимален: "Арсенал" – 5% и "Челси" – 0,3%.
Шансы отстоять свой титул "горожане" немного ухудшили 9 ноября, когда проиграли 4 встречу подряд.
В свою очередь "Ливерпуль" воспользовался серией неудач команды Хосепа Гвардиолы и ушел на отдых с хорошим отрывом в таблице АПЛ.