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Чемпион Англии-2024 по футболу будет определен в последнем туре

Футбол Лидер АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 13:41 Фото: Instagram/arsenal
19 мая состоятся заключительные игры нынешнего сезона чемпионата английской Премьер-лиги по футболу. Именно в эти сроки станет известен лучший клуб Англии, где на титул претендуют "Арсенал" и "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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12 мая "канониры" в гостях обыграли "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 в рамках 37-го тура АПЛ. Победу "пушкарям" на 20-й минуте поединка принес Леандро Троссар.

Эта победа команды Микеля Артеты дала возможность им вернуться на первое место в турнирной таблице (86 очков).

"Манчестер Сити", который днем ранее разгромил "Фулхэм" – 4:0, сейчас находится на второй строчке (87 баллов). Но при этом надо учитывать, что действующие чемпионы Англии провели на один матч меньше, чем "Арсенал". У них перенесенная гостевая игра с "Тоттенхэмом" 14 мая, и, в случае успеха, там "горожане" выйдут снова на первое место.

Также нужно подчеркнуть, что "Арсенал" одержал пятую победу подряд в АПЛ после поражения от "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА. После 17 апреля лондонский клуб никому не уступает на уровне английского первенства, при этом четыре из этих викторий с сухим счетом.

В заключительном 38-м туре команда Артеты примет у себя дома "Эвертон". В этот же день, 19 мая, "Манчестер Сити" сразится с "Вест Хэм Юнайтед".

Действующими чемпионами Англии являются подопечные Хосепа Гвардиолы, которые в этом году не смогли пройти стадию четвертьфинала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу".

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