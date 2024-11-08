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Эксперты назвали "Ливерпуль" новым фаворитом Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Фаворит ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:06 Фото: Instagram/liverpoolfc
Английский футбольный коллектив "Ливерпуль" объявлен главным претендентом на победу текущего сезона Лиги чемпионов по версии издания Goal. Изначальные фавориты в лице "Ман Сити" и "Реала" пока вне списка призовой тройки, сообщает Zakon.kz.

"Мерсисайдцы" сейчас на деле доказывают, что им не зря отдают лавры победителей в самом престижном клубном турнире Европы.

"Ливерпуль" ныне стоит на первом месте турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов после 4 стартовых туров, набрав максимальные 12 очков.

И, по версии Goal, имеют прекрасные шансы на трофей лучшего клуба Европы.

Футбол Рейтинг ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:06

Фото: Instagram/fcbarcelona

За "красными" в рейтинге фаворитов расположились футболисты "Барселоны" и "Интера". На четвертом месте данного списка расположился "Ман Сити". Далее по очередности идут "Арсенал", "Реал", "Бавария", "Байер", "Аталанта" и "Боруссия".

Между тем яркая звезда испанского футбола 17-летний Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогостоящих молодых игроков мира.

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