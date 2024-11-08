Эксперты назвали "Ливерпуль" новым фаворитом Лиги чемпионов УЕФА
"Мерсисайдцы" сейчас на деле доказывают, что им не зря отдают лавры победителей в самом престижном клубном турнире Европы.
"Ливерпуль" ныне стоит на первом месте турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов после 4 стартовых туров, набрав максимальные 12 очков.
И, по версии Goal, имеют прекрасные шансы на трофей лучшего клуба Европы.
Фото: Instagram/fcbarcelona
За "красными" в рейтинге фаворитов расположились футболисты "Барселоны" и "Интера". На четвертом месте данного списка расположился "Ман Сити". Далее по очередности идут "Арсенал", "Реал", "Бавария", "Байер", "Аталанта" и "Боруссия".
Между тем яркая звезда испанского футбола 17-летний Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогостоящих молодых игроков мира.