Рекордсмен ФК "Бавария" Мюллер купил жене самолет

Знаменитый немецкий полузащитник клуба "Бавария" Томас Мюллер подарил своей супруге самолет, стоимостью в 2,4 млн евро. Жена футболиста скоро получит лицензию пилота, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Bunte, Лиза Мюллер уже почти год проходит обучение для получения лицензии пилота в авиационной школе. Сама она является профессиональным жокеем и признается, что ей нравится ощущение свободы во время полета.

В 2023 году жена футболиста прошла курс обучения высшему пилотажу и с тех пор регулярно управляет самолетами и вертолетами.

"Я как маленький зайчик Duracell. Мне всегда нужно что-то делать, быть активной. Сидеть сосредоточенно в кабине самолета – это противоположность. Там я могу отлично расслабиться. Это полезно для головы". Лиза Мюллер

Томас приобрел для своей супруги частный самолет Pilatus PC-12/45 с автопилотом и навигационной системой. Эта модель самолета стоит примерно 2,4 млн евро.

Сам же полузащитник "Баварии" Мюллер два месяца назад добился небывалого успеха в своей карьере. 34-летний футболист вошел в историю клуба по количеству сыгранных матчей – 710, что стало новым рекордом.