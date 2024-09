Знаменитый полузащитник Мюллер стал новым рекордсменом ФК "Бавария"

Рекорд продержался 45 лет, с того момента как великий вратарь закончил свою карьеру в мюнхенском суперклубе.

Новый рекордсмен достиг своего показателя 1 сентября, во время матча второго тура Бундеслиги против "Фрайбурга". Эта игра стала для Мюллера 710-й в футболке "баварцев".

710 Spiele – was für ein 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑 Moment in der FC Bayern-Geschichte! ❤️🤍



In diesem Moment ist @esmuellert_ unser 𝐑𝐄𝐊𝐎𝐑𝐃𝐒𝐏𝐈𝐄𝐋𝐄𝐑!



Thomas, du LEGENDE! 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WdGhQL3j6L