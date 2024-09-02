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Знаменитый полузащитник Мюллер стал новым рекордсменом ФК "Бавария"

Футбол Рекорд Баварии, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 13:22 Фото: Instagram/fcbayern
34-летний немецкий футболист Томас Мюллер вошел в историю клуба "Бавария" по количеству сыгранных матчей – 710. Полузащитник обновил рекорд мюнхенской дружины, обогнав в этом показателе легендарного голкипера Зеппа Майера, сообщает Zakon.kz.

Рекорд продержался 45 лет, с того момента как великий вратарь закончил свою карьеру в мюнхенском суперклубе.

Новый рекордсмен достиг своего показателя 1 сентября, во время матча второго тура Бундеслиги против "Фрайбурга". Эта игра стала для Мюллера 710-й в футболке "баварцев".

Все свои 710 матчей за "Баварию" Томас сыграл на протяжении последних 14 лет. В это же время он надевал майку Бундестим 131 раз.

Сам же Мюллер во встрече с "Фрайбургом" вышел на замену во втором тайме, вместо Майкла Олисе.

А вскоре баварская команда праздновала победу со счетом 2:0, благодаря голам Гарри Кейна и нового рекордсмена Томаса Мюллера.

Шанс отличиться ветерану дал новый наставник Венсан Компани, который три месяца назад возглавил немецкую команду.

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