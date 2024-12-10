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Спорт

ФК "Бавария" лишился основного голкипера на один месяц

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 10:38 Фото: Instagram/fcbayern
Главный вратарь немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер получил перелом ребра и точно не сыграет до окончания 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Данную новость распространила пресс-служба мюнхенского коллектива. Вратарь "Баварии" повредил ребро во время встречи с "Байером", в рамках 1/8 финала Кубка Германии в ночь на 3 декабря.

Информацию о травме и сроках возвращения знаменитого голкипера подтвердил наставник "мюнхенцев" – Венсан Компани.

"У него проблемы с ребром, ожидаем его возвращения в январе".Венсан Компани

Тем самым лазарет немецкого гранда на данный час составлен из девяти игроков, где тоже находится главный бомбардир команды – Гарри Кейн.

В том кубковом противостоянии против "Байера" Нойер впервые за карьеру был удален в официальном матче.

Теперь, в отсутствие основного вратаря, "Бавария" в декабре должна сыграть против украинского "Шахтера" в Лиге чемпионов УЕФА, плюс выйдет на матчи с "Майнцем" и "РБ Лейпциг" в Бундеслиге.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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