Сборная Казахстана потерпела поражение в матче против Австрии

Сборная Казахстана по футболу 14 ноября проиграла Австрии в домашнем матче Лиги наций со счетом 0:2, потерпев четвертое подряд поражение и обеспечив себе последнее место в группе, сообщает Zakon.kz.

Австрийская команда открыла счет на 15-й минуте благодаря голу Кристофа Баумгартнера. Ситуация для Казахстана ухудшилась спустя несколько минут: на 23-й минуте был удален защитник Марочкин, оставив команду в меньшинстве. Уже на 25-й минуте австриец Михаэль Грегорич удвоил счет, завершив игру в пользу своей команды.

С текущим счетом 0:10 в группе сборная Казахстана лишилась шансов на сохранение позиции в дивизионе В и готовится к вылету в дивизион С Лиги наций.

Заключительный матч в дивизионе В сборная проведет 17 ноября в гостях у Норвегии. Начало игры запланировано на 22:00.

13 ноября наставник казахстанской сборной Станислав Черчесов поделился своим мнением о предстоящем матче против Австрии.

