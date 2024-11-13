Станислав Черчесов: Завтра мы будем искать свои шансы

14 ноября 2024 года сборная Казахстана по футболу проведет свой предпоследний матч в рамках Лиги наций УЕФА. На Центральном стадионе Алматы наши футболисты встретятся с командой Австрии, лидером группы В-3, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка главный тренер казахстанской дружины, российский специалист Станислав Черчесов поделился своими ожиданиями от будущей игры.

"Завтра мы будем искать свои шансы, надеемся на поддержку болельщиков, для нас это очень важно. Я же не из Южной Африки приехал, работал при разных погодных условиях, и в снег, и дождь. Конечно, состояние поля повлияет на результат, но здесь главное – готовность наших футболистов. Будем просчитывать состояние игроков на завтра, кто и как будет готов". Главный тренер сборной РК Станислав Черчесов

Также о подготовке своих коллег рассказал капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген.

"Последняя игра сборной в этом сезоне на своем поле. Надеемся порадовать наших фанатов. После разгрома на выезде от австрийцев (0:4) у нас настроение не самое лучшее. Думаю, мы извлекли урок от неудачи в Линце и готовы сейчас на 100 процентов. Все решится на поле, несмотря на прогнозируемые плохие погодные условия". Капитан сборной РК Асхат Тагыберген

Следует отметить, что казахстанская сборная 14 ноября не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава. Ислам Чесноков и Нуралы Алип пропустят матч из-за перебора желтых карточек.

В истории встреч команд Казахстана и Австрии насчитывается 5 игр: три победы за соперником и две нулевые ничьи.

Самый первый поединок мы проиграли австрийцам в 2010 году со счетом 0:2. Затем последовали два крупных поражения с одинаковым результатом 0:4, один из которых был зафиксирован месяц назад в Линце.

Ответный матч текущего сезона Лиги наций УЕФА против подопечных Ральфа Рангника пройдет в Алматы 14 ноября, начало – в 20:00.