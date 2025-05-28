Женская борьба: выяснилось, кто из спортсменок вышел в финал Кубка Казахстана
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК
На Кубке Казахстана по трем видам борьбы, который с 24 по 30 мая проходит в Астане, состоялись полуфинальные схватки у женщин в весовых категориях до 53 кг, 57 кг, 65 кг и 72 кг, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, победительницами этих решающих поединков стали:
53 кг
- Ирина Жанибекова (Карагандинская область).
- Аяжан Маркашева (Туркестанская область).
57 кг
- Лаура Альмаганбетова (Костанайская область).
- Шугыла Омирбек (Туркестанская область).
65 кг
- Елена Шалыгина (Астана).
- Гаухар Мукатай (Алматы).
72 кг
- Шамшиябану Тастанбек (Туркестанская область).
- Альбина Каиргельдинова (Акмолинская область).
Финалы состоятся 28 мая. Начало – 18:00 (ЛК Qazaqstan).
Ранее в Алматы встретили призеров чемпионата Азии по боксу.
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