Женская борьба: выяснилось, кто из спортсменок вышел в финал Кубка Казахстана

Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК

На Кубке Казахстана по трем видам борьбы, который с 24 по 30 мая проходит в Астане, состоялись полуфинальные схватки у женщин в весовых категориях до 53 кг, 57 кг, 65 кг и 72 кг, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, победительницами этих решающих поединков стали: 53 кг Ирина Жанибекова (Карагандинская область).

Аяжан Маркашева (Туркестанская область). 57 кг Лаура Альмаганбетова (Костанайская область).

Шугыла Омирбек (Туркестанская область). 65 кг Елена Шалыгина (Астана).

Гаухар Мукатай (Алматы). 72 кг Шамшиябану Тастанбек (Туркестанская область).

Альбина Каиргельдинова (Акмолинская область). Финалы состоятся 28 мая. Начало – 18:00 (ЛК Qazaqstan). Ранее в Алматы встретили призеров чемпионата Азии по боксу.

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