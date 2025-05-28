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Спорт

Женская борьба: выяснилось, кто из спортсменок вышел в финал Кубка Казахстана

Спортсменки, борьба, Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 05:30 Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК
На Кубке Казахстана по трем видам борьбы, который с 24 по 30 мая проходит в Астане, состоялись полуфинальные схватки у женщин в весовых категориях до 53 кг, 57 кг, 65 кг и 72 кг, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, победительницами этих решающих поединков стали:

53 кг

  • Ирина Жанибекова (Карагандинская область).
  • Аяжан Маркашева (Туркестанская область).

57 кг

  • Лаура Альмаганбетова (Костанайская область).
  • Шугыла Омирбек (Туркестанская область).

65 кг

  • Елена Шалыгина (Астана).
  • Гаухар Мукатай (Алматы).

72 кг

  • Шамшиябану Тастанбек (Туркестанская область).
  • Альбина Каиргельдинова (Акмолинская область).

Финалы состоятся 28 мая. Начало – 18:00 (ЛК Qazaqstan).

Ранее в Алматы встретили призеров чемпионата Азии по боксу.

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Аксинья Титова
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