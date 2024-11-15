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Аргентина с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026

Аргентина с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 08:55 Фото: Instagram/leomessi
В матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года команда Парагвая принимала Аргентину. Матч завершился победой парагвайцев со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в составе сборной Парагвая голы забили Арнальдо Антонио Санабрия и Омар Альдерете.

Единственный мяч в составе аргентинцев на счету Лаутаро Мартинеса.

Лионель Месси провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее Месси прокомментировал поражение своей команды в плей-офф МЛС.

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