Аргентина с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026
Фото: Instagram/leomessi
В матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года команда Парагвая принимала Аргентину. Матч завершился победой парагвайцев со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в составе сборной Парагвая голы забили Арнальдо Антонио Санабрия и Омар Альдерете.
Единственный мяч в составе аргентинцев на счету Лаутаро Мартинеса.
Лионель Месси провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.
Ранее Месси прокомментировал поражение своей команды в плей-офф МЛС.
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