Аргентина с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026

Фото: Instagram/leomessi

В матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года команда Парагвая принимала Аргентину. Матч завершился победой парагвайцев со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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