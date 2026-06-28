Гол и новый рекорд Месси подарил Аргентине третью победу на ЧМ-2026
У действующих чемпионов мира в начале матча отсутствовал их лидер Лионель Месси, который вышел на замену и сразу же забил со штрафного.
Но надо заметить, что к его выходу счет уже был 2:1 в пользу аргентинцев, у которых отличились Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинес. А у иорданской дружины один гол в активе Мусса Аль-Тамари.
В итоге – 3:1 и "албасилесте" с первого места в группе J выходит в плей-офф, а их капитан забил гол в семи матчах чемпионата мира подряд (включая ранние мундиали), что является новым рекордом турнира. Месси обогнал легендарных Жюст Фонтена (Франция) и Жаирзиньо (Бразилия).
К тому же форвард "Интер Майами" забил свой 917-й гол в карьере, из них 123-й за сборную.
Также нужно отметить про другие игры третьего тура заключительного дня группового раунда: Австрия сыграла вничью с Алжиром (3:3).
В группе K, Португалия с Криштиану Роналду не смогла поразить ворота Колумбии (0:0).
А Узбекистан уезжает домой не набрав ни одного очка, уступив в третьем туре сборной ДР Конго со счетом 1:3.
И напоследок в группе L Англия была сильнее Панамы (2:0), а Хорватия одолела Гану (2:1).
Таким образом на ЧМ-2026 финишировал первый раунд соревнований, по итогам которого 32 сборные продолжают борьбу за "золото" турнира.
В этот список накануне сумел ворваться и Египет, который впервые теперь сыграет в плей-офф текущего турнира, где его ждет Австралия..