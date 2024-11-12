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Месси прокомментировал поражение своей команды в плей-офф МЛС

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:01 Фото: Instagram/intermiamicf
В прошедшие выходные прошел ряд матчей плей-офф Кубка МЛС, в одном из которых клуб "Интер Майами" не смог переиграть "Атланту Юнайтед" и выбыл из соревнований, сообщает Zakon.kz.

Клуб аргентинского нападающего потерпел поражение на своей арене в третьем решающем поединке первого круга серии плей-офф Кубка МЛС со счетом 2:3.

"Закончился сезон, в котором у нас был прогресс. Мы достигли некоторых целей и еще планировали больше. Спасибо фанатам, которые нас сопровождали и поддерживали. Будем готовиться к новому сезону, чтобы стать еще сильнее".Лионель Месси

В прошедшей игре лидер "Интер Майами" даже забил один из мячей, но это не помогло его команде, которая сенсационно покидает турнир в самом его начале.

Несмотря на это поражение, клуб из Флориды в этом году выполнил одну из своих главных задач. "Интер Майами" досрочно завоевал "золото" МЛС.  

По итогам регулярного первенства ФК "Майами" набрал 74 очка, что является рекордом за всю историю турнира. 

Сам же Лионель Месси стал лучшим снайпером за все время существования американского клуба.

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Месси Лионель Интер Майами 2024 год Футбол
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