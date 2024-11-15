Рыбакина о критике казахстанцев: Я не могу разорваться

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина 15 ноября 2024 года на пресс-конференции рассказала, как оценивает свои шансы на победу в Кубке Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, не влияет ли на спортсменку критика некоторых казахстанцев, которые утверждают, что у нее якобы нет желания выступать за сборную.

"Действительно, разговоров очень много. Но есть и люди, которые меня поддерживают. К сожалению, я не могу разорваться. Когда я плохо себя чувствую, то, естественно, даже речи о выходе на корт не идет. Сейчас я чувствую, что нахожусь в форме, хотя, конечно, не в идеальной. Но думаю, если выкладываться на все 100 процентов, у нас есть все шансы пройти дальше и, возможно, даже выиграть", – заявила она.

Помимо этого, стали известные результаты жеребьевки.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

16-17 ноября в столице Казахстана наша женская команда сыграет со сборной Кореи на стадии плей-офф. Ранее тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина и Жибек Куламбаева.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.

В прямом эфире матчи покажет телеканал Qzsport: 16 ноября игры начнутся в 13:00, 17 ноября – в 12:00 по казахстанскому времени.

Капитан команды Республики Корея Джунг Ба Ким заявил следующих игроков: Да Ён Бак (331 WTA), Со Хен Пак (257 WTA парный), Ку Ён Ву (417 WTA) и Ким Дабин (331 WTA).

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В мировом командном рейтинге ITF сборная Казахстана занимает 13-е, а Корея – 32-е место.