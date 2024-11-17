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Еще две европейские сборные гарантировали место в плей-офф Лиги наций

Футбол Германия Нидерланды, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 11:38 Фото: Instagram/EURO2024
По итогам заключительных игр пятого тура Лиги наций УЕФА определились еще две футбольные сборные, которые в 2025 году выступят на стадии плей-офф. Это команды из Германии и Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

В 5-м туре Лиги наций "Бундестим" разгромила дома команду Боснии и Герцеговины со счетом 7:0. А коллектив Роналда Кумана на своей арене не оставил никаких шансов футболистам Венгрии – 4:0.

После этих побед сборные Германии и Нидерландов гарантировали себе путевки в плей-офф текущего турнира. Тем самым оба коллектива присоединились к Италии и Франции, которые ранее добились аналогичного успеха.

Стоит отметить, что матч Нидерланды – Венгрия чуть не закончился трагически. Во время этой игры один из тренеров венгерского штаба почувствовал себя плохо и ему срочно понадобилась помощь врачей.

Чуть позже венгерская сторона выступила с заявлением. Проблемы возникли у помощника главного тренера сборной Венгрии Адама Салаи. Ему оказывали первую помощь в раздевалке в течение 20 минут, а затем доставили в больницу. Сейчас состояние экс-капитана стабильное.

Между тем вечером 17 ноября свой заключительный поединок нынешнего сезона Лиги наций УЕФА проведет сборная Казахстана, которая сыграет с Норвегией.

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