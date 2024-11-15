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Две топовые сборные Европы гарантировали выход в плей-офф Лиги наций

Футбол Италия Франция, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 10:46 Фото: Instagram/EURO2024
По итогам некоторых игр 5-го тура Лиги наций УЕФА определились две сборные, которые уже получили путевки в плей-офф данного турнира. В 2025 году на этой стадии сыграют Италия и Франция, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после завершения матчей в группе А-2. Итальянцы на выезде обыграли Бельгию (1:0), а сборная Франции дома сыграла вничью с Израилем (0:0).

По результатам пяти туров группового этапа дружина Лучано Спалетти накопила 13 очков, а французы 10 баллов. Обе команды недосягаемы для соперников.

Остальные участники плей-офф Лиги наций УЕФА определятся по ходу других матчей заключительных туров, которые пройдут в ближайшие дни.

Что касается сборной Казахстана, то мы следующий розыгрыш турнира начнем в дивизионе C, после поражения от сборной Австрии (0:2).

К этому часу в группе В-3 лидируют Норвегия и Австрия, у которых по 10 баллов. В последнем туре станет известно, какая из этих команд поднимется в дивизион А.

17 ноября Австрия принимает на своей арене Словению, а Норвегия встретится с Казахстаном. Подопечные Столе Сольбаккена в ночь на 15 ноября переиграли в гостях словенский коллектив – 4:1.  

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УЕФА Италия Франция Сборная Казахстана по футболу 2024 год Лига наций Футбол
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