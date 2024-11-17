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Черчесов раскрыл правду о сборной Казахстана перед матчем с Норвегией

Футбол Матч Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 09:53 Фото: Instagram/kff_team
Вечером 17 ноября сборная Казахстана по футболу проведет свой заключительный матч нынешнего сезона Лиги наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде против Норвегии, сообщает Zakon.kz.

За день до игры главный тренер казахстанской дружины рассказал о ряде перестановок в составе. В частности, он указал на некоторых новичков сборной и пояснил, почему наши футболисты пока не смогли забить ни одного мяча в нынешнем цикле Лиги наций УЕФА.     

Перед встречей с Норвегией наша команда занимает последнее 4-е место в группе В-3, набрав всего лишь одно очко. В следующем сезоне Лиги наций мы возвращаемся в дивизион С. 

"Идет смена поколений, их нужно вводить аккуратно. Был бы тренером без опыта, то наговорил бы вам много лишнего. Даже вдесятером отбегали больше, чем когда нас было 11 человек. Команду поблагодарил за второй тайм с Австрией. С таким характером нужно играть постоянно. Двигаемся дальше. У нас непростые соперники, игроки это сами чувствуют. Ни одной команде и тренеру не хочется проигрывать. Часто бывает так, что тренер с игроками должны пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой, и с игроков нельзя требовать того, чего они не могут". Главный тренер сборной РК Станислав Черчесов

Встреча Норвегия – Казахстан пройдет 17 ноября на стадионе "Уллевол" в Осло, начало – в 22:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.

Перед игрой с норвежцами команда Черчесова в Алматы уступила Австрии (0:2). В свою очередь наши будущие соперники разгромили на выезде Словению (4:1).

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