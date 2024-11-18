Софья Самоделкина опубликовала фото с самым главным в ее жизни мужчиной
По публикацией в Instagram 17-летняя фигуристка написала:
"Сегодня отмечает день рождения мужчина самый главный в моей жизни. Мой папа. Ты, папа, всегда меня выслушаешь и поддержишь, даже если я чуть-чуть не права. Обнимешь и поцелуешь, как только я к тебе приеду. Ты у меня самый лучший папа. Я все детство и всю жизнь равняюсь на тебя. Ты мой самый главный пример силы. Очень тебя люблю и страшно по тебе скучаю. Всегда улыбайся и никогда не грусти, я всегда с тобой. Спасибо, что растишь меня уже целых 17 лет и всегда со мной. Невероятно счастлива, что все детство ты всегда был рядом. Люблю тебя. С твоим днем, папа".
Также Самоделкина опубликовала пару архивных снимков с папой в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram/samodelkina18
"Когда мы также уже покайфуем на диване, пап?" – обратилась Софья к имениннику.
Поклонники юной казахстанской фигуристки присоединились к поздравлениям и пожелали отцу счастья и здоровья:
- "Поздравляем".
- "С днем рождения!"
- "Как красиво написала".
- "С днем рождения твоего папу, счастья и здоровья".
- "Любит папу… С днем рождения! Счастья! Софа, не скучай, папа всегда рядом… Носит тебя в своих ладошках, оберегает и очень-очень тебя любит. Папы – они такие…"
- "С днем рождения папу! Сонечка, у тебя такой папа замечательный! Ну и мама, конечно! В кого же ты такая замечательная? В них, конечно! Всего вам самого-самого доброго и наилучшего!"
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