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Софья Самоделкина опубликовала фото с самым главным в ее жизни мужчиной

Софья Самоделкина опубликовала фото с самым главным в ее жизни мужчиной, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 17:17 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина 18 ноября 2024 года посвятила трогательный пост своему отцу, которого поздравила с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

По публикацией в Instagram 17-летняя фигуристка написала:

"Сегодня отмечает день рождения мужчина самый главный в моей жизни. Мой папа. Ты, папа, всегда меня выслушаешь и поддержишь, даже если я чуть-чуть не права. Обнимешь и поцелуешь, как только я к тебе приеду. Ты у меня самый лучший папа. Я все детство и всю жизнь равняюсь на тебя. Ты мой самый главный пример силы. Очень тебя люблю и страшно по тебе скучаю. Всегда улыбайся и никогда не грусти, я всегда с тобой. Спасибо, что растишь меня уже целых 17 лет и всегда со мной. Невероятно счастлива, что все детство ты всегда был рядом. Люблю тебя. С твоим днем, папа".

Также Самоделкина опубликовала пару архивных снимков с папой в своем Telegram-канале.

Софья Самоделкина опубликовала фото с самым главным в ее жизни мужчиной, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 17:17

Фото: Telegram/samodelkina18

"Когда мы также уже покайфуем на диване, пап?" – обратилась Софья к имениннику.

Поклонники юной казахстанской фигуристки присоединились к поздравлениям и пожелали отцу счастья и здоровья:

  • "Поздравляем".
  • "С днем рождения!"
  • "Как красиво написала".
  • "С днем рождения твоего папу, счастья и здоровья".
  • "Любит папу… С днем рождения! Счастья! Софа, не скучай, папа всегда рядом… Носит тебя в своих ладошках, оберегает и очень-очень тебя любит. Папы – они такие…"
  • "С днем рождения папу! Сонечка, у тебя такой папа замечательный! Ну и мама, конечно! В кого же ты такая замечательная? В них, конечно! Всего вам самого-самого доброго и наилучшего!"

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16 ноября 2024 года Софья Самоделкина прибыла в Алматы. 17-летний лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию опубликовала фотографии, сделанные на Медеу в вечернее время.

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