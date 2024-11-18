Софья Самоделкина опубликовала фото с самым главным в ее жизни мужчиной

По публикацией в Instagram 17-летняя фигуристка написала:

"Сегодня отмечает день рождения мужчина самый главный в моей жизни. Мой папа. Ты, папа, всегда меня выслушаешь и поддержишь, даже если я чуть-чуть не права. Обнимешь и поцелуешь, как только я к тебе приеду. Ты у меня самый лучший папа. Я все детство и всю жизнь равняюсь на тебя. Ты мой самый главный пример силы. Очень тебя люблю и страшно по тебе скучаю. Всегда улыбайся и никогда не грусти, я всегда с тобой. Спасибо, что растишь меня уже целых 17 лет и всегда со мной. Невероятно счастлива, что все детство ты всегда был рядом. Люблю тебя. С твоим днем, папа".