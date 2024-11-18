Софья Самоделкина поздравила личного тренера с праздником

17 ноября казахстанская фигуристка трогательно поздравила с Днем рождения Эльмиру Турганову, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении, опубликованном в соцсетях Самоделкиной, фигуристка пожелала тренеру быть счастливой и всегда улыбаться.

"Эльмира Сарсенгалиевна, c Днем Рождения!!! Спасибо что вы со мной", – подписала совместное фото фигуристка.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Фанаты фигуристки присоединились к поздравлениям в комментариях. И, видимо самый отчаянный из них, попросил Турганову добиться для Софьи золотой медали на Чемпионате мира. Стоит отметить, что данное пожелание оставлено неспроста. Ведь уже сейчас начинается борьба за олимпийские лицензии.

В настоящее время Эльмира Турганова занимает пост президента федерации фигурного катания Астаны и по совместительству личным тренером фигуристки.

А сама фигуристка на днях отметилась посещением города Алматы.