Софья Самоделкина прибыла в Алматы

17-летняя лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию прибыла в город Алматы, сообщает Zakon.kz.

16 ноября фигуристка разместила в своем Telegram-канале фотографии, сделанные ею на Медео в вечернее время.

Фото: Telegram/samodelkina18

"Отличное место для восстановления сил после Таллина и подготовки к новым соревнованиям", – отметили казахстанские болельщики спортсменки.

Известно, что с 20 по 24 ноября фигуристка примет участие в Челленджере Кубка Варшавы, который пройдет в столице Польши.

Днями ранее, сразу после серебряной награды на Челленджере в столице Эстонии, Самоделкина призналась в любви Казахстану на государственном языке.