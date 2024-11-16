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Софья Самоделкина прибыла в Алматы

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 06:55 Фото: Telegram/samodelkina18
17-летняя лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию прибыла в город Алматы, сообщает Zakon.kz.

16 ноября фигуристка разместила в своем Telegram-канале фотографии, сделанные ею на Медео в вечернее время.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 06:55

Фото: Telegram/samodelkina18

"Отличное место для восстановления сил после Таллина и подготовки к новым соревнованиям", – отметили казахстанские болельщики спортсменки.

Известно, что с 20 по 24 ноября фигуристка примет участие в Челленджере Кубка Варшавы, который пройдет в столице Польши.

Днями ранее, сразу после серебряной награды на Челленджере в столице Эстонии, Самоделкина призналась в любви Казахстану на государственном языке.

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