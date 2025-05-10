Женская сборная Казахстана по боксу озвучила состав на чемпионат Азии
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Женская сборная Казахстана (U22) примет участие в чемпионате Азии по боксу, который пройдет с 12 по 23 мая в столице Шри-Ланки – городе Коломбо, сообщает Zakon.kz.
По данным Федерации бокса Казахстана, это престижное континентальное первенство соберет лучших молодых спортсменок со всей Азии, представляющих свои страны в возрастной категории до 22 лет. Турнир станет не только ареной ярких спортивных поединков, но и важным этапом подготовки к будущим международным стартам.
Казахстанскую молодежную сборную на чемпионате представят 12 боксерш. Наши спортсменки выступят в следующих весовых категориях:
- 48 кг. Акбота Болат;
- 50 кг. Гульнар Тураббай;
- 52 кг. Томирис Мырзакул;
- 54 кг. Элина Базарова;
- 57 кг. Виктория Байдукова;
- 60 кг. Анар Турсынбек;
- 63 кг. Аружан Жанакбаева;
- 66 кг. Улдана Таубай;
- 70 кг. Бакыт Сейдиш;
- 75 кг. Шугыла Налибай;
- 81 кг .Жибек Жараскызы;
- Свыше 81 кг. Асель Токтасын.
Их главный тренер – Елдос Саидалин.
Ранее сообщалось, что Казахстан стартует с четырьмя медалями на Grand Slam в Астане.
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