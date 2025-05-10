Женская сборная Казахстана по боксу озвучила состав на чемпионат Азии

Женская сборная Казахстана (U22) примет участие в чемпионате Азии по боксу, который пройдет с 12 по 23 мая в столице Шри-Ланки – городе Коломбо, сообщает Zakon.kz.

По данным Федерации бокса Казахстана, это престижное континентальное первенство соберет лучших молодых спортсменок со всей Азии, представляющих свои страны в возрастной категории до 22 лет. Турнир станет не только ареной ярких спортивных поединков, но и важным этапом подготовки к будущим международным стартам.

Казахстанскую молодежную сборную на чемпионате представят 12 боксерш. Наши спортсменки выступят в следующих весовых категориях:

48 кг. Акбота Болат;

50 кг. Гульнар Тураббай;

52 кг. Томирис Мырзакул;

54 кг. Элина Базарова;

57 кг. Виктория Байдукова;

60 кг. Анар Турсынбек;

63 кг. Аружан Жанакбаева;

66 кг. Улдана Таубай;

70 кг. Бакыт Сейдиш;

75 кг. Шугыла Налибай;

81 кг .Жибек Жараскызы;

Свыше 81 кг. Асель Токтасын.

Их главный тренер – Елдос Саидалин.

Ранее сообщалось, что Казахстан стартует с четырьмя медалями на Grand Slam в Астане.

