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Спорт

Женская сборная Казахстана по боксу озвучила состав на чемпионат Азии

Бокс, казахстанская боксерша, ринг, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 08:56 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Женская сборная Казахстана (U22) примет участие в чемпионате Азии по боксу, который пройдет с 12 по 23 мая в столице Шри-Ланки – городе Коломбо, сообщает Zakon.kz.

По данным Федерации бокса Казахстана, это престижное континентальное первенство соберет лучших молодых спортсменок со всей Азии, представляющих свои страны в возрастной категории до 22 лет. Турнир станет не только ареной ярких спортивных поединков, но и важным этапом подготовки к будущим международным стартам.

Казахстанскую молодежную сборную на чемпионате представят 12 боксерш. Наши спортсменки выступят в следующих весовых категориях:

  • 48 кг. Акбота Болат;
  • 50 кг. Гульнар Тураббай;
  • 52 кг. Томирис Мырзакул;
  • 54 кг. Элина Базарова;
  • 57 кг. Виктория Байдукова;
  • 60 кг. Анар Турсынбек;
  • 63 кг. Аружан Жанакбаева;
  • 66 кг. Улдана Таубай;
  • 70 кг. Бакыт Сейдиш;
  • 75 кг. Шугыла Налибай;
  • 81 кг .Жибек Жараскызы;
  • Свыше 81 кг. Асель Токтасын.

Их главный тренер – Елдос Саидалин.

Ранее сообщалось, что Казахстан стартует с четырьмя медалями на Grand Slam в Астане.

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Аксинья Титова
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