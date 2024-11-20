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Определены окончательные места команд в 14 группах Лиги наций УЕФА

Футбол Расстановка Сборных, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 09:55 Фото: Instagram/EURO2024
После завершения всех игр нынешнего сезона Лиги наций стала известна итоговая расстановка сборных в турнирной таблице в 14 группах, сообщает Zakon.kz.

По итогам предварительного этапа в плей-офф Лиги наций УЕФА пробились Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.

Эти сборные заняли первые и вторые места в своих подгруппах дивизиона А, сообщает пресс-служба УЕФА.

Футбол Плей-офф ЛН, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 09:55

Фото: Instagram/EURO2024

4 команды в лице Шотландии, Бельгии, Венгрии и Сербии сыграют в стыковых матчах за право остаться в дивизионе А. В свою очередь Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, а также Швейцария понижены в рейтинге.

Их место в Лиге А займут Чехия, Англия, Норвегия и Уэльс. Шанс подняться в дивизион А будет выдан Украине, Греции, Австрии и Турции.

Возможность остаться в Лиге В предоставлена ​​Грузии, Ирландии, Словении и Исландии. В этой пульке со своими позициями расстаются Албания, Финляндия, Казахстан и Черногория.

Победителями групп в дивизионе С стали Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония. А в Лиге D лучшие показатели продемонстрировали Сан-Марино и Молдова.

Сборная Казахстана проиграла в 6 туре Лиги наций УЕФА представителям Норвегии (0:5). В следующем сезоне данного турнира она начнет выступление в дивизионе В.

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