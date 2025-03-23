Лига наций: определились полуфиналисты

В ночь на 24 марта прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги наций, в результате которых стали известны участники полуфинальных игр, сообщает Zakon.kz.

Так, в первом тайме сборная Германии забила три безответных мяча в ворота национальной команды Италии. Однако после перерыва Мойзе Кин оформил дубль и сократил отставание до минимума. Затем "Скуадра Адзурра" заработала пенальти, но судья, изучив повтор, отменил его. Однако в компенсированное время он все-таки указал на точку, и Джакомо Распадори сравнял счет.

Португалия только в дополнительное время дожала Данию благодаря дублю вышедшего на замену Франсиску Тринкана. Криштиану Роналду не реализовал пенальти на шестой минуте.

Испания и Нидерланды выдали шоу, по три раза огорчив друг друга в основное и дополнительное время и определили сильнейшего только в серии пенальти. В полуфинал пробилась "Красная фурия".

Франция сумела отыграться в противостоянии с Хорватией после поражения со счетом 0:2 в первой встрече. Встреча в Сен-Дени тоже дошла до "лотереи", где трехцветные взяли верх.

Таким образом Франция, Испания, Германия и Португалия вышли в полуфинал.

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

А сетка полуфиналов выглядит теперь следующим образом:

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

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