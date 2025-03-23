#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.83
545.37
5.95
Спорт

Лига наций: определились полуфиналисты

Определились полуфиналисты Лиги наций, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 04:40 Франсишку Тринкан, фото: Instagram/portugal
В ночь на 24 марта прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги наций, в результате которых стали известны участники полуфинальных игр, сообщает Zakon.kz.

Так, в первом тайме сборная Германии забила три безответных мяча в ворота национальной команды Италии. Однако после перерыва Мойзе Кин оформил дубль и сократил отставание до минимума. Затем "Скуадра Адзурра" заработала пенальти, но судья, изучив повтор, отменил его. Однако в компенсированное время он все-таки указал на точку, и Джакомо Распадори сравнял счет.

Португалия только в дополнительное время дожала Данию благодаря дублю вышедшего на замену Франсиску Тринкана. Криштиану Роналду не реализовал пенальти на шестой минуте.

Испания и Нидерланды выдали шоу, по три раза огорчив друг друга в основное и дополнительное время и определили сильнейшего только в серии пенальти. В полуфинал пробилась "Красная фурия".

Франция сумела отыграться в противостоянии с Хорватией после поражения со счетом 0:2 в первой встрече. Встреча в Сен-Дени тоже дошла до "лотереи", где трехцветные взяли верх.

Таким образом Франция, Испания, Германия и Португалия вышли в полуфинал.

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

А сетка полуфиналов выглядит теперь следующим образом:

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

А в хоккее – свои страсти. Накануне две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Наставник казахстанской сборной высказался о неудачном старте к ЧМ-2026
Спорт
12:21, 23 марта 2025
Наставник казахстанской сборной высказался о неудачном старте к ЧМ-2026
Легендарная фигуристка рассказала о своей беременности
Спорт
11:44, 23 марта 2025
Легендарная фигуристка рассказала о своей беременности
Две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ
Спорт
10:44, 23 марта 2025
Две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: