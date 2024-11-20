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Набравший ход Овечкин вышел из строя на неопределенный срок

Хоккей Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:33 Фото: Instagram/capitals
Лидер хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму голени и не сможет помочь своему коллективу в ближайших играх НХЛ. Россиянин может пропустить несколько недель, но все будет зависеть от восстановления форварда, сообщает Zakon.kz.

Капитан столичного клуба почувствовал боль во время поединка против "Юты" 19 ноября и покинул ледовую площадку в самом конце игры.

Но перед этим российский нападающий оформил дубль в ворота соперника, а затем получил травму голени после столкновения с нападающим Джеком Макбэйном.

По заявлению пресс-службы "Вашингтона", Овечкин должен вернуться в строй в ближайшее время. Но окончательное решение будет принято после вердикта врачей, осмотр у которых он пройдет 20 ноября.

Стоит обратить внимание, что 39-летний игрок на данный момент является лучшим снайпером Лиги, забив 15 шайб. Всего в его активе 25 (15+10) очков в 18 играх нового сезона НХЛ.

Александр Овечкин также стремительно идет к покорению вечного рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы), отставая на 26 голов.

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