Набравший ход Овечкин вышел из строя на неопределенный срок

Лидер хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму голени и не сможет помочь своему коллективу в ближайших играх НХЛ. Россиянин может пропустить несколько недель, но все будет зависеть от восстановления форварда, сообщает Zakon.kz.

Капитан столичного клуба почувствовал боль во время поединка против "Юты" 19 ноября и покинул ледовую площадку в самом конце игры.

Но перед этим российский нападающий оформил дубль в ворота соперника, а затем получил травму голени после столкновения с нападающим Джеком Макбэйном.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО ТРАВМАМ: Капитан Кэпиталз Алекс Овечкин получил голени во время вчерашней игры в Юте, и это указано как еженедельное. Овечкин продолжил дальнейшее обследование у врачей округа Колумбия в среду. — CapitalsPR (@CapitalsPR) 19 ноября 2024 г.

По заявлению пресс-службы "Вашингтона", Овечкин должен вернуться в строй в ближайшее время. Но окончательное решение будет принято после вердикта врачей, осмотр у которых он пройдет 20 ноября.

Стоит обратить внимание, что 39-летний игрок на данный момент является лучшим снайпером Лиги, забив 15 шайб. Всего в его активе 25 (15+10) очков в 18 играх нового сезона НХЛ.

Александр Овечкин также стремительно идет к покорению вечного рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы), отставая на 26 голов.