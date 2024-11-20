Набравший ход Овечкин вышел из строя на неопределенный срок
Капитан столичного клуба почувствовал боль во время поединка против "Юты" 19 ноября и покинул ледовую площадку в самом конце игры.
Но перед этим российский нападающий оформил дубль в ворота соперника, а затем получил травму голени после столкновения с нападающим Джеком Макбэйном.
ОБНОВЛЕНИЕ ПО ТРАВМАМ: Капитан Кэпиталз Алекс Овечкин получил голени во время вчерашней игры в Юте, и это указано как еженедельное. Овечкин продолжил дальнейшее обследование у врачей округа Колумбия в среду.— CapitalsPR (@CapitalsPR) 19 ноября 2024 г.
По заявлению пресс-службы "Вашингтона", Овечкин должен вернуться в строй в ближайшее время. Но окончательное решение будет принято после вердикта врачей, осмотр у которых он пройдет 20 ноября.
Стоит обратить внимание, что 39-летний игрок на данный момент является лучшим снайпером Лиги, забив 15 шайб. Всего в его активе 25 (15+10) очков в 18 играх нового сезона НХЛ.
Александр Овечкин также стремительно идет к покорению вечного рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы), отставая на 26 голов.