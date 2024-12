Возвращение Овечкина отложено минимум еще на неделю

Как известно, российский нападающий уже больше месяца не выступает за свою команду из-за травмы ноги. Его допустили к тренировкам столичного коллектива без ограничений, но в официальных матчах он не сможет играть как минимум до 29 декабря.

Alex Ovechkin (fractured fibula) will not accompany the Capitals to Boston for their final game before the break tomorrow. No point with no morning skate there for second game of back-to-back.



He'll remain behind and skate here.