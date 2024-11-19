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Овечкин оформил дубль и стал лучшим снайпером нового сезона НХЛ

Хоккей Дубль Снайпер, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:56 Фото: Instagram/capitals
Российский звездный форвард Александр Овечкин уже второй день подряд демонстрирует прекрасное мастерство в матчах НХЛ. Утром 19 ноября 39-летний хоккеист забил две шайбы в ворота "Юты" и единолично вышел на первое место лучших снайперов Лиги на текущий час, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Вашингтона" своими голами помог родному коллективу разгромить на выезде команду "Юта" (6:2) в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ.

Эти две шайбы позволили Овечкину единолично возглавить список ведущих голеадоров Лиги нового сезона с активом в 15 шайб.

Топовые бомбардиры в лице Сэма Райнхарда и Леона Драйзайтла отстают от "Ови" на две позиции.  

К тому же россиянин является рекордсменом НХЛ по оформлению выездных дублей. К этой минуте он дошел до рубежа "100 гостевых дублей".

Блестящее выступление Овечкина сказывается и на результатах его клуба. "Кэпиталз" после победы над "Юта" поднялся на 1-е место Восточной конференции, с багажом в 27 очков после 18 матчей.

18 ноября Александр Овечкин отметился хет-триком в поединке против действующего обладателя Кубка Стэнли – "Вегас Голден Найтс" (5:2). 

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