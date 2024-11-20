Дьёкереш оформил второй покер за месяц и улучшил рекорд Роналду
Следует заметить, что это второй покер у шведского футболиста за этот месяц. 26-летний игрок "Спортинга" 2 ноября забил четыре мяча в ворота "Эштрелы" в рамках португальского первенства.
К этой минуте Дьёкереш забил 14 голов в шести последних матчах.
Всего в 2024 году шведский нападающий поразил ворота соперников 58 раз и опередил знаменитого Криштиану Роналду, который год назад забил 54 мяча.
К тому же Дьёкереш признан лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций УЕФА, в его копилке девять голов. Виктор опередил норвежца Эрлинга Холанда (7) и румына Рэзвана Марина (6).
Если игрок "Спортинга" рвется к своему историческому показателю в карьере, то футболисты сборной Испании уже выиграли все официальные матчи за 2024 год.