В ночь на 20 ноября нападающий сборной Швеции по футболу Виктор Дьёкереш отметился покером (четыре гола) в матче против Азербайджана в рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА. Это достижение позволило игроку стать лучшим снайпером 2024 года с активом в 58 голов, сообщает Zakon.kz.

Следует заметить, что это второй покер у шведского футболиста за этот месяц. 26-летний игрок "Спортинга" 2 ноября забил четыре мяча в ворота "Эштрелы" в рамках португальского первенства.

К этой минуте Дьёкереш забил 14 голов в шести последних матчах.

Всего в 2024 году шведский нападающий поразил ворота соперников 58 раз и опередил знаменитого Криштиану Роналду, который год назад забил 54 мяча.

К тому же Дьёкереш признан лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций УЕФА, в его копилке девять голов. Виктор опередил норвежца Эрлинга Холанда (7) и румына Рэзвана Марина (6).

Если игрок "Спортинга" рвется к своему историческому показателю в карьере, то футболисты сборной Испании уже выиграли все официальные матчи за 2024 год.

