Футболисты Испании выиграли все официальные матчи за 2024 год

Сборная Испании по футболу, которая является победителем последнего европейского первенства, установила личный рекорд по количеству побед за календарный год, сообщает Zakon.kz.

"Красная фурия", за исключением товарищеских игр, не проиграла ни одной из 13 встреч в 2024 году во всех официальных турнирах.

При этом испанская дружина установила рекорд по количеству побед (12) за календарный год.

В текущем сезоне Лиги Наций УЕФА команда Луиса де ла Фуэнте уверенно выиграла свою подгруппу, набрав 16 очков. Чемпионы Европы единственный раз сыграли вничью, отдав баллы на выезде сербам – 0:0.

18 ноября сборная Испании, в заключительном туре Лиги Наций, обыграла дома Швейцарию – 3:2.

Летом 2024 года "Фурия Роха" завоевала золотые медали чемпионата Европы в Германии.

Единственное поражение испанцам в товарищеском матче нанесли весной футболисты Колумбии (0:1).