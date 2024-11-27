Мбаппе и Салах не забили в топ-матче: второй день Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/liverpoolfc
В ночь на 28 ноября завершились игры второго дня Лиги чемпионов УЕФА по футболу 2024-2025, в одном из матчей которого топовые игроки не отличились голами, сообщает Zakon.kz.
Девять матчей с участием 18 команд держали в напряжении футбольных фанатов по всему миру. В самом ожидаемом матче, "Ливерпуль" оказался сильнее "Реала". Теперь команда Слота сохраняет первую строчку в Лиге чемпионов.
А Мбаппе снова провалился в топ-матче, такая же ситуация у Салаха.
Фанаты горячо раздосадованы игрой Мбаппе, допустившего:
- один офсайд;
- один незабитый пенальти.
Килиан Мбаппе, фото: Telegram/Foot Football
"Салах решил пожалеть Мбаппе, и тоже не забил пенальти", – иронизируют в обсуждениях фанаты.
А здесь представлены все результаты игрового дня ЛЧ.
Фото: Telegram/Футбол 24/7
Предыдущей ночью стали известны результаты первого игрового дня, а Салах пожаловался на отсутствие предложений от "Ливерпуля".
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