Мбаппе и Салах не забили в топ-матче: второй день Лиги чемпионов УЕФА

В ночь на 28 ноября завершились игры второго дня Лиги чемпионов УЕФА по футболу 2024-2025, в одном из матчей которого топовые игроки не отличились голами, сообщает Zakon.kz.

Девять матчей с участием 18 команд держали в напряжении футбольных фанатов по всему миру. В самом ожидаемом матче, "Ливерпуль" оказался сильнее "Реала". Теперь команда Слота сохраняет первую строчку в Лиге чемпионов.

А Мбаппе снова провалился в топ-матче, такая же ситуация у Салаха.

Фанаты горячо раздосадованы игрой Мбаппе, допустившего:

один офсайд;

один незабитый пенальти.

Килиан Мбаппе, фото: Telegram/Foot Football

"Салах решил пожалеть Мбаппе, и тоже не забил пенальти", – иронизируют в обсуждениях фанаты.

А здесь представлены все результаты игрового дня ЛЧ.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Предыдущей ночью стали известны результаты первого игрового дня, а Салах пожаловался на отсутствие предложений от "Ливерпуля".