Бразильский футболист Винисиус оказался потомком африканского племени

В ночь на 20 ноября перед матчем против Уругвая вингер бразильской сборной Винисиус Жуниор узнал о происхождении своих предков. После сдачи теста ДНК было выяснено, что прадеды футболиста жили в Камеруне, сообщает Zakon.kz.

Не так давно Конфедерация футбола Бразилии (CBF) совместно с одной компанией запустила проект, чтобы игроки сборной узнали о своих корнях. И одним из первых участников этого эксперимента стал игрок "Реала" и бразильской дружины Винисиус Жуниор, который сдал тест ДНК. По итогам генетических исследований выяснилось, что предки футболиста жили на территории африканского государства Камерун.

Перед встречей с Уругваем Винисиусу официально вручили сертификат, который подтверждает данный факт.

"Жуниор искренне желает чтить свои корни. Однако, как и у многих людей африканского происхождения, история его предков была стерта расизмом и наследием рабства. Благодаря ДНК-тесту выяснилось, что предки игрока относятся к камерунскому племени тикар. Для нас большая честь рассказать об африканских корнях Винисиуса Жуниора и его семьи". Глава исследовательского центра Джина Пейдж

Стоит также подчеркнуть, что самый дорогостоящий футболист Бразилии накануне засветился на американском телерынке. В 2025 году про вингера королевского клуба снимут документальный фильм.