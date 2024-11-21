Дзюдоистка Абиба Абужакынова не выступит на международном турнире в Японии
Фото: ijf.org
20 ноября Международная федерация опубликовала состав женской сборной Казахстана по дзюдо на последний в 2024 году этап "Большого шлема". С 7 по 8 декабря он состоится в Токио, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, полетят туда следующие мастера татами:
- 52 кг. Толганай Абеуова (Алматинская область) – победительница ЧК-2024.
- 57 кг. Дана Абдирова (Атырауская область) – финалистка ЧК-2024.
- 63 кг. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область) – победительница ЧК-2024.
- 63 кг. Самалай Ергалиева (Костанайская область) – финалистка ЧК-2024.
- + 78 кг. Назгуль Маратова (СКО) – победительница ЧК-2024.
- + 78 кг. Карина Такиева (ВКО) – участница ЧК-2024.
В заявке отсутствует лидер команды Абиба Абужакынова, выступающая в весовой категории до 48 кг. Предыдущим ее стартом был этап "Большого шлема" в Абу-Даби, где она в седьмой раз завоевала "бронзу".
В мировом рейтинге она занимает четвертое место (5523 очка).
Ранее Токаев встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером.
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