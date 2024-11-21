Дзюдоистка Абиба Абужакынова не выступит на международном турнире в Японии

Фото: ijf.org

20 ноября Международная федерация опубликовала состав женской сборной Казахстана по дзюдо на последний в 2024 году этап "Большого шлема". С 7 по 8 декабря он состоится в Токио, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, полетят туда следующие мастера татами: 52 кг. Толганай Абеуова (Алматинская область) – победительница ЧК-2024.

57 кг. Дана Абдирова (Атырауская область) – финалистка ЧК-2024.

63 кг. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область) – победительница ЧК-2024.

63 кг. Самалай Ергалиева (Костанайская область) – финалистка ЧК-2024.

+ 78 кг. Назгуль Маратова (СКО) – победительница ЧК-2024.

+ 78 кг. Карина Такиева (ВКО) – участница ЧК-2024. В заявке отсутствует лидер команды Абиба Абужакынова, выступающая в весовой категории до 48 кг. Предыдущим ее стартом был этап "Большого шлема" в Абу-Даби, где она в седьмой раз завоевала "бронзу". В мировом рейтинге она занимает четвертое место (5523 очка). Ранее Токаев встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером.

Читайте также Казахстанский стрелок Никита Чирюкин возглавил азиатский рейтинг Звезда турецкого футбола может покинуть "Реал" Определились первые победители чемпионата Казахстана по таэквондо

Следите за новостями zakon.kz в: