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Дзюдоистка Абиба Абужакынова не выступит на международном турнире в Японии

Дзюдоистка Абиба Абужакынова не выступит на международном турнире в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 06:57 Фото: ijf.org
20 ноября Международная федерация опубликовала состав женской сборной Казахстана по дзюдо на последний в 2024 году этап "Большого шлема". С 7 по 8 декабря он состоится в Токио, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, полетят туда следующие мастера татами:

  • 52 кг. Толганай Абеуова (Алматинская область) – победительница ЧК-2024.
  • 57 кг. Дана Абдирова (Атырауская область) – финалистка ЧК-2024.
  • 63 кг. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область) – победительница ЧК-2024.
  • 63 кг. Самалай Ергалиева (Костанайская область) – финалистка ЧК-2024.
  • + 78 кг. Назгуль Маратова (СКО) – победительница ЧК-2024.
  • + 78 кг. Карина Такиева (ВКО) – участница ЧК-2024.

В заявке отсутствует лидер команды Абиба Абужакынова, выступающая в весовой категории до 48 кг. Предыдущим ее стартом был этап "Большого шлема" в Абу-Даби, где она в седьмой раз завоевала "бронзу".

В мировом рейтинге она занимает четвертое место (5523 очка).

Ранее Токаев встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером.

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