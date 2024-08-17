Казахстанскую дзюдоистку удалили из списка участниц элитного турнира

В заявке женской сборной Казахстана по дзюдо на этап Мирового Гран-при (13-15 сентября, Загреб) произошли изменения, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Эсмигуль Куюлову удалили из списка участниц элитного турнира.

Если изначально в списке числилось девять человек, то теперь осталось только шесть.

Также за бортом рейтингового турнира топ-класса остались Айшабиби Мурадимова (52 кг) и Екатерина Токарева (70 кг). По какой причине это произошло, пока неизвестно.

К другим новостям спорта: 16 августа президент Казахстанской федерации таеквондо Вячеслав Константинович Ким объявил о своем уходе с поста руководителя.

