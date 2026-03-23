#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

"Я сказала да": дзюдоистка Абиба Абужакынова объявила о помолвке

Абиба Абужакынова стала невестой , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 21:51 Фото: Instagram/abiba48
Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова сменила спортивное кимоно на вечерний наряд, поделившись с болельщиками радостным событием в личной жизни, передает Zakon.kz.

Титулованная спортсменка официально объявила о помолвке, опубликовав серию романтичных кадров в своем Instagram-аккаунте. На снимках Абужакынова предстала в элегантном платье, продемонстрировав обручальное кольцо и роскошный букет красных роз.

Несмотря на открытость момента, личность своего избранника дзюдоистка предпочла оставить в секрете: на фотографиях виден лишь силуэт мужчины в строгом костюме, лицо которого скрыто от объектива.

"Я сказала да", – лаконично подписала фото Абужакынова 23 марта 2026 года.

Публикация спортсменки мгновенно вызвала волну поздравлений от коллег по цеху и многочисленных фанатов.

  • Поздравляю!
  • Желаю счастья!!!
  • Такая милая и одновременно сильная девочка.
  • Желаю вам бесконечного счастья! Будьте неразлучны!!!

Стоит отметить, что Абиба Абужакынова является одной из самых успешных и узнаваемых представительниц казахстанского спорта на мировой арене. По состоянию на март 2026 года она прочно удерживает вторую строчку мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 48 килограммов.

Внушительный послужной список спортсменки включает "серебро" чемпионата мира 2025 года в Будапеште, а также две бронзовые награды мировых первенств в Ташкенте и Абу-Даби. Кроме того, Абужакынова дважды становилась серебряным призером чемпионатов Азии, закрепив за собой статус безусловного лидера национальной сборной.

Ранее Абиба Абужакынова попросила не критиковать участников зимней Олимпиады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: