"Я сказала да": дзюдоистка Абиба Абужакынова объявила о помолвке

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова сменила спортивное кимоно на вечерний наряд, поделившись с болельщиками радостным событием в личной жизни, передает Zakon.kz.

Титулованная спортсменка официально объявила о помолвке, опубликовав серию романтичных кадров в своем Instagram-аккаунте. На снимках Абужакынова предстала в элегантном платье, продемонстрировав обручальное кольцо и роскошный букет красных роз.

Несмотря на открытость момента, личность своего избранника дзюдоистка предпочла оставить в секрете: на фотографиях виден лишь силуэт мужчины в строгом костюме, лицо которого скрыто от объектива.

"Я сказала да", – лаконично подписала фото Абужакынова 23 марта 2026 года.

Публикация спортсменки мгновенно вызвала волну поздравлений от коллег по цеху и многочисленных фанатов.

Поздравляю!

Желаю счастья!!!

Такая милая и одновременно сильная девочка.

Желаю вам бесконечного счастья! Будьте неразлучны!!!



Стоит отметить, что Абиба Абужакынова является одной из самых успешных и узнаваемых представительниц казахстанского спорта на мировой арене. По состоянию на март 2026 года она прочно удерживает вторую строчку мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 48 килограммов.

Внушительный послужной список спортсменки включает "серебро" чемпионата мира 2025 года в Будапеште, а также две бронзовые награды мировых первенств в Ташкенте и Абу-Даби. Кроме того, Абужакынова дважды становилась серебряным призером чемпионатов Азии, закрепив за собой статус безусловного лидера национальной сборной.

Ранее Абиба Абужакынова попросила не критиковать участников зимней Олимпиады.