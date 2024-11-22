После долгого отсутствия Месси приедет на праздник "Барселоны"

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта отправил приглашение знаменитому аргентинцу Лионелю Месси на торжественный вечер в честь 125-летия клуба. Несмотря на напряженные отношения между ними, экс-игрок "блауграны" ответил согласием, сообщает Zakon.kz.

Предстоящее торжественное мероприятие состоится 29 ноября в театре "Лисео".

По сведениям Catalunya Radio, Жоан Лапорта лично отправил приглашение Лионелю Месси на гала-вечер.

Ожидается, что экс-звезда "сине-гранатовых" планирует прийти на празднование, несмотря на прошлые разборки с Лапортой после ухода аргентинца из команды три года назад.

Помимо лидера "Интер Майами", на вечер приглашены многие знаменитые личности, которые оставили след в истории "Барселоны". Среди них упоминаются бывшие наставники – Хави и Хосеп Гвардиола, а также легендарные игроки.

Лионель Месси покинул дружину из Каталонии в августе 2021, надев майку французского ПСЖ. Ныне он защищает честь американского коллектива "Интер Майами", с которым недавно выиграл чемпионат МЛС.