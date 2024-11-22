После долгого отсутствия Месси приедет на праздник "Барселоны"
Предстоящее торжественное мероприятие состоится 29 ноября в театре "Лисео".
По сведениям Catalunya Radio, Жоан Лапорта лично отправил приглашение Лионелю Месси на гала-вечер.
⚠️ Messi, el convidat més especial de la gala del 125è aniversari del Barça— Tot costa (@totcosta) November 21, 2024
Nou #BarçaReservatCatRàdio amb @laiatudel i, en aquest capítol, @xavi__hdez, @BernatSoler_CAT i @xavicampos https://t.co/RpWnYqtCvA
Ожидается, что экс-звезда "сине-гранатовых" планирует прийти на празднование, несмотря на прошлые разборки с Лапортой после ухода аргентинца из команды три года назад.
Помимо лидера "Интер Майами", на вечер приглашены многие знаменитые личности, которые оставили след в истории "Барселоны". Среди них упоминаются бывшие наставники – Хави и Хосеп Гвардиола, а также легендарные игроки.
Лионель Месси покинул дружину из Каталонии в августе 2021, надев майку французского ПСЖ. Ныне он защищает честь американского коллектива "Интер Майами", с которым недавно выиграл чемпионат МЛС.