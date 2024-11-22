Стали известны итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций УЕФА
Фото: Instagram/EURO2024
22 ноября в офисе УЕФА прошла жеребьевка финальной части Лиги наций сезона-2024/25, в ходе которого определены четыре пары четвертьфиналистов и их путь до финала турнира, сообщает Zakon.kz.
В итоге пары 1/4 финала Лиги наций УЕФА распределись следующим образом:
- Испания – Нидерланды;
- Хорватия – Франция;
- Дания – Португалия;
- Италия – Германия.
Путевки в финал турнира будут разыграны по дальнейшей схеме:
- Италия / Германия – Дания / Португалия;
- Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция.
Будущие встречи 1/4 финала пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, игра за третье место и финал запланированы на 8 июня.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. "Красная фурия" впервые в своей истории завоевала этот титул летом 2023 года, переиграв в решающем поединке по пенальти команду Хорватии – 5:4.
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