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Стали известны итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций УЕФА

Футбол Жеребьевка ЛН, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 22:06 Фото: Instagram/EURO2024
22 ноября в офисе УЕФА прошла жеребьевка финальной части Лиги наций сезона-2024/25, в ходе которого определены четыре пары четвертьфиналистов и их путь до финала турнира, сообщает Zakon.kz.

В итоге пары 1/4 финала Лиги наций УЕФА распределись следующим образом:

  • Испания – Нидерланды;
  • Хорватия – Франция;
  • Дания – Португалия;
  • Италия – Германия.

Путевки в финал турнира будут разыграны по дальнейшей схеме:

  • Италия / Германия – Дания / Португалия;
  • Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция.

Будущие встречи 1/4 финала пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, игра за третье место и финал запланированы на 8 июня.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. "Красная фурия" впервые в своей истории завоевала этот титул летом 2023 года, переиграв в решающем поединке по пенальти команду Хорватии – 5:4.

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