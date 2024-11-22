Стали известны итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций УЕФА

22 ноября в офисе УЕФА прошла жеребьевка финальной части Лиги наций сезона-2024/25, в ходе которого определены четыре пары четвертьфиналистов и их путь до финала турнира, сообщает Zakon.kz.

В итоге пары 1/4 финала Лиги наций УЕФА распределись следующим образом:

Испания – Нидерланды;

Хорватия – Франция;

Дания – Португалия;

Италия – Германия.

Путевки в финал турнира будут разыграны по дальнейшей схеме:

Италия / Германия – Дания / Португалия;

Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция.

Будущие встречи 1/4 финала пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, игра за третье место и финал запланированы на 8 июня.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. "Красная фурия" впервые в своей истории завоевала этот титул летом 2023 года, переиграв в решающем поединке по пенальти команду Хорватии – 5:4.