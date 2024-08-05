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Известны итоги жеребьевки отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Футбол Жеребьевка ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 17:08 Фото: Instagram/realmadrid
5 августа в офисе УЕФА прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Первые матчи этой стадии запланированы на 20 и 21 августа, а ответные на 27 и 28 августа, сообщает Zakon.kz.

В результате жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов пары выглядят следующим образом:

  • "Янг Бойз" – "Галатасарай";
  • "Динамо" (Загреб) – "Лудогорец"/"Карабах";
  • "Мидтьюлланн"/"Ференцварош" – "Слован" (Братислава)/АПОЭЛ;
  • "Ягеллония Белосток"/"Будё-Глимт" – "Црвена Звезда";
  • "Мальмё"/ПАОК – "Спарта" (Прага)/"Стяуа";
  • "Лилль"/"Фенербахче" – "Славия"/"Юнион Сент-Жиллуа";
  • "Рейнджерс"/"Динамо" (Киев) – "РБ Зальцбург"/"Твенте".

По итогам плей-офф квалификации будет определен окончательный состав группового раунда ЛЧ. Жеребьевка группового этапа пройдет 29 августа.

К сожалению, самый престижный клубный турнир Европы проходит без представителей Казахстана. "Ордабасы" проиграл уже на старте квалификации Лиги чемпионов УЕФА молдавскому "Петрокубу".

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