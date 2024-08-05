Известны итоги жеребьевки отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Instagram/realmadrid

5 августа в офисе УЕФА прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Первые матчи этой стадии запланированы на 20 и 21 августа, а ответные на 27 и 28 августа, сообщает Zakon.kz.

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