Известны итоги жеребьевки отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов
Фото: Instagram/realmadrid
5 августа в офисе УЕФА прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Первые матчи этой стадии запланированы на 20 и 21 августа, а ответные на 27 и 28 августа, сообщает Zakon.kz.
В результате жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов пары выглядят следующим образом:
- "Янг Бойз" – "Галатасарай";
- "Динамо" (Загреб) – "Лудогорец"/"Карабах";
- "Мидтьюлланн"/"Ференцварош" – "Слован" (Братислава)/АПОЭЛ;
- "Ягеллония Белосток"/"Будё-Глимт" – "Црвена Звезда";
- "Мальмё"/ПАОК – "Спарта" (Прага)/"Стяуа";
- "Лилль"/"Фенербахче" – "Славия"/"Юнион Сент-Жиллуа";
- "Рейнджерс"/"Динамо" (Киев) – "РБ Зальцбург"/"Твенте".
По итогам плей-офф квалификации будет определен окончательный состав группового раунда ЛЧ. Жеребьевка группового этапа пройдет 29 августа.
К сожалению, самый престижный клубный турнир Европы проходит без представителей Казахстана. "Ордабасы" проиграл уже на старте квалификации Лиги чемпионов УЕФА молдавскому "Петрокубу".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript